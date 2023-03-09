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Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, eşi Cristiana Goncalves Pereira ile nasıl tanıştığını anlattı. "Cristiana ile stadyumda tanıştım" diyen yıldız futbolcu eski hocasına da gönderme yaptı.

Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım - 1

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Sergio Oliveira özel hayatı ve eşiyle tanışma hikayesi hakkında konuştu.


Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım - 2

Portekizli yıldız, Instagram'ı aktif kullanan futbolcuların arasında yer alıyor. Oliveira, Instagram'da takipçileriyle bir sor-cevap etkinliği gerçekleştirdi.


Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım - 3

Yıldız oyuncu, eşiyle nasıl tanıştığı konusunda gelen bir soruya; "Eşimle Dragao Stadyumu'nda tanıştım. Beni her zaman yedek kulübesinde bırakan Teknik Direktör Julen Lopetegui sayesinde." ded,.


Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım - 4

Oliveira, "Bu şimdiye kadar ki en iyi şey. Lopetegui'yi düğünümde sağdıcım olmaya davet etmeyi düşündüm" şeklinde espirili bir yanıt vererek eski hocasına gönderme yaptı.


Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım - 5

Yıldız oyuncu bu sezon Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olurken, ligde 21 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu ligde sahaya çıktığı 21 maçta iki kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.

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