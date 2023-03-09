Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Sergio Oliveira özel hayatı ve eşiyle tanışma hikayesi hakkında konuştu.
Portekizli yıldız, Instagram'ı aktif kullanan futbolcuların arasında yer alıyor. Oliveira, Instagram'da takipçileriyle bir sor-cevap etkinliği gerçekleştirdi.
Yıldız oyuncu, eşiyle nasıl tanıştığı konusunda gelen bir soruya; "Eşimle Dragao Stadyumu'nda tanıştım. Beni her zaman yedek kulübesinde bırakan Teknik Direktör Julen Lopetegui sayesinde." ded,.
Oliveira, "Bu şimdiye kadar ki en iyi şey. Lopetegui'yi düğünümde sağdıcım olmaya davet etmeyi düşündüm" şeklinde espirili bir yanıt vererek eski hocasına gönderme yaptı.
Yıldız oyuncu bu sezon Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olurken, ligde 21 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu ligde sahaya çıktığı 21 maçta iki kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.