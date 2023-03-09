Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira: Eşimle stadyumda tanıştım

Yıldız oyuncu bu sezon Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olurken, ligde 21 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu ligde sahaya çıktığı 21 maçta iki kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.