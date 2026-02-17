Galatasaray'ın zafer gecesinde ilginç tesadüf. Juventus, 67 yıldır bunu hiç yaşamamıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 5-2'lik tarihi bir skorla galip ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 60. dakikada Davinson Sanchez, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un sayıları ise 16 ve 32. dakikalarda Koopmeiners'tan geldi.