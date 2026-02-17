Galatasaray'ın zafer gecesinde ilginç tesadüf. Juventus, 67 yıldır bunu hiç yaşamamıştı
17.02.2026 23:09
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus'u ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 5-2'lik tarihi bir skorla galip ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 60. dakikada Davinson Sanchez, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang ve 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un sayıları ise 16 ve 32. dakikalarda Koopmeiners'tan geldi.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Bu eşleşmenin rövanşı, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da oynanacak.
JUVENTUS, EN SON 3 YIL ÖNCE 5 GOL YEDİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, en son 3 yıl önce kalesinde 5 gol birden görmüştü.
13 Ocak 2023 tarihinde Serie A'da Napoli deplasmanına çıkan Juventus, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçtan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 55. dakikada Amir Rrahmani ve 72. dakikada Eljif Elmas kaydetmişti. Juventus'un tek sayısı ise 42. dakikada Angel Di Maria'dan gelmişti.
Napoli'nin o dönem teknik direktörlüğünü yapan isim ise Juventus'un şu anki çalıştırıcısı Luciano Spalletti'ydi…
1959'DAN SONRA İLK
Juventus, 1959 yılından sonra ilk kez bir Avrupa kupasının eleme aşamasında kalesinde 5 gol gördü.
GALATASARAY, 1963'TEN BERİ İTALYAN TAKIMLARINA YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.
Cimbom söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.