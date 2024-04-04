Galatasaray'la Süper Kupa maçına çıkacak Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı hakkında merak edilenler
Fenerbahçe Kulübünün, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına çıkacağını açıkladığı sarı-lacivertli 19 Yaş Altı Futbol Takımı, mücadele ettiği ligdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. İşte Fenerbahçe U19 takımı hakkında merak edilenler...
Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'na çevrildi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısına çıkartmayı planladığı 19 yaş altı futbol takımı, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda bulunuyor.