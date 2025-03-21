NTV.COM.TR

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in korku dolu anları: Kafa kafaya çarpıtı, bilinç kaybı yaşadı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, milli maçta korkuttu. Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpışan Sanchez kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Yaşananların ardından oyundan alınan Sanchez bu karara tepki gösterdi.

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in korku dolu anları: Kafa kafaya çarpıtı, bilinç kaybı yaşadı - 1

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri maçında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in korku dolu anları: Kafa kafaya çarpıtı, bilinç kaybı yaşadı - 2

Davinson Sanchez, bir pozisyonda Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpıştı.

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Sanchez'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in korku dolu anları: Kafa kafaya çarpıtı, bilinç kaybı yaşadı - 3

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, yaşananların ardından Sanchez'i oyundan çıkardı. Kaleci Alisson da oyuna devam edemedi.

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in korku dolu anları: Kafa kafaya çarpıtı, bilinç kaybı yaşadı - 4

Sanchez'in yerine Galatasaraylı futbolcu Cuesta'yı oyuna dahil oldu.

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in korku dolu anları: Kafa kafaya çarpıtı, bilinç kaybı yaşadı - 5

Oyuna devam etmek isteyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu bu karar sonrası hocasına tepki gösterdi.

DAHA FAZLA GÖSTER