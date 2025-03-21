Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in korku dolu anları: Kafa kafaya çarpıtı, bilinç kaybı yaşadı
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, milli maçta korkuttu. Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpışan Sanchez kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Yaşananların ardından oyundan alınan Sanchez bu karara tepki gösterdi.
Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri maçında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.