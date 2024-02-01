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Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı

Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store'un 2024 yılı kreasyonu tanıtıldı. Galataport Terminal'de yapılan organizasyon kapsamında düzenlenen defilede yıldız futbolcular da podyuma çıktı.

Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 1

GS Store, bu yıl için hazırlanan ürünleri Galataport Terminal'de düzenlenen organizasyonla tanıttı.

Etkinliğe sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular, farklı branşlarda görev alan teknik ekipler ve sporcular ile davetliler katıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 2

FUTBOLCULAR PODYUMA ÇIKTI

Organizasyonda kapsamında düzenlenen defilede yıldız futbolcular podyumda boy gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 3

Ürünlerin tanıtıldığı defilede Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, podyumda yürüdü.

Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 4

Organizasyonda konuşan başkan Dursun Özbek, mağazacılıkta da yakaladıkları çıkışa değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"GS Store'da tüm zamanların en yüksek ciro rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Haziran-Aralık 2023 döneminde 33,7 milyon avro satış gerçekleştirdik. Bu rakam, geçen yıla göre avro bazında yüzde 119 büyümeyi ifade ediyor. Bu artışın yanında ürün satış adedinde önceki yıla göre yüzde 103 oranında büyüme sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun yanında her zaman yanımızda olan büyük Galatasaray taraflarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde kulübümüz daha büyük başarılara imza atarken mağaza satış rekorlarının da kırılacağına yürekten inanıyorum."

İşte etkinlikten öne çıkan diğer kareler...

Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 5
Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 6
Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 7
Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı - 8
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