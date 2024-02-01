Galatasaraylı futbolcular podyumda: GS Store ürünleri Galataport'ta tanıtıldı
Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store'un 2024 yılı kreasyonu tanıtıldı. Galataport Terminal'de yapılan organizasyon kapsamında düzenlenen defilede yıldız futbolcular da podyuma çıktı.
GS Store, bu yıl için hazırlanan ürünleri Galataport Terminal'de düzenlenen organizasyonla tanıttı.
Etkinliğe sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular, farklı branşlarda görev alan teknik ekipler ve sporcular ile davetliler katıldı.