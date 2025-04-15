Galatasaraylı Morata'dan yasa dışı bahis açıklaması
Galatasaraylı Alvaro Morata, hakkındaki iddiaları yalanladı. Fagioli ile arkadaş olduğunu ve yasa dışı bir işe karışmadığını vurgulayan Morata, "Ortaya çıkan bilgilerin tamamını reddediyorum çünkü hepsi yanlış." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı Alvaro Morata, hakkında çıkan yasa dışı bahis iddiaları sonrası açıklama yayınladı.
Söz konusu haberlerin ardından Morata, Instagram hesabından hemen bir hikaye paylaşımı yaparak, hakkındaki haberleri ve iddiaları yalanladı.
Morata, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda çıkan bilgileri gördüm ve şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki, söz konusu yıllarda Fagioli'ye yardımcı olduğum tek şey, bir arkadaş ve ondan daha deneyimli bir kişi olarak kariyeri hakkında ona tavsiyelerde bulunmak oldu."