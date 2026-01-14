Galatasaraylı Torreira'dan Icardi, Muslera ve Fenerbahçe itirafı: "Beni üzüyor, acı verici"
14.01.2026 21:31
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay basınına verdiği özel röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'da Espectador Deportes radyosunun Las Voces del Futbol programına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
işte tecrübeli futbolcunun sözleri:
"FENERBAHÇE'YE KAYBETTİKTEN SONRA ZOR GÜNLER OLDU"
“Fenerbahçe ile finalde kaybettikten sonra benim için zor günler oldu. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız bu tür yenilgiler çok acı verir.”
"GALATASARAY'DA OLMAK BÜYÜK BİR SORUMLULUK"
"Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz."
"MUSLERA'NIN AYRILIĞI HEPİMİZİ ÜZDÜ"
“Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi.”
"İKİ YILLIK SÖZLEŞMEM DAHA VAR"
"Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesini imzaladım ve bu kulüp bana hayat verdi. O yüzden ben de kendimi bu kulüp için feda etmeliyim. İki yıllık sözleşmem daha var ve Galatasaray'a son güne kadar saygı duymakla yükümlüyüm. Ama daha sonra Nacional'de oynamak isterim."
"ICARDI'NİN BAŞINA GELENLER BENİ ÜZÜYOR"
"Icardi ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor."
"BOCA BENİMLE HİÇ İLGİLENMEDİ"
"Hayallerimden biri Boca'da oynamak ama onlar benimle hiç ilgilenmediler. Benimle ilgilenmemeleri anlaşılabilir. Ben, beni isteyen yerlerde oynuyorum."