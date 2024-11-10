Galibiyet hasreti 3 maça çıktı: Beşiktaş, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti bu sonuçla birlikte 3 maça çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başkaşehir'e konuk oldu.
Mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlanırken her iki takım da puanları paylaştı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 21 puanla 5. sırada yer alırken, Başakşehir ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.