Galibiyet hasreti 3 maça çıktı: Beşiktaş, Başakşehir ile golsüz berabere kaldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başkaşehir'e konuk oldu.

Mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlanırken her iki takım da puanları paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 21 puanla 5. sırada yer alırken, Başakşehir ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.