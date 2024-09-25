Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği PAOK'u Rahman Baba (kendi kalesine), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Böylelikle sarı-kırmızılılar yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvaya 3 puanla başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 48. dakikada Rahman Baba'nın kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 68. dakikada Konstantelias'ın golüyle skora denge sağladı.
76. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün, Osimhen'in asistinde yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi.
Sonradan oyuna dahil olan Mauro Icardi, 90+6. dakikada gol perdesini kapatarak maçın skorunu da belirlemiş oldu.