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Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği PAOK'u Rahman Baba (kendi kalesine), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Böylelikle sarı-kırmızılılar yeni formatıyla ilk kez düzenlenen turnuvaya 3 puanla başladı.

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, 48. dakikada Rahman Baba'nın kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 68. dakikada Konstantelias'ın golüyle skora denge sağladı.

76. dakikada sahneye çıkan Yunus Akgün,  Osimhen'in asistinde yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi.

Sonradan oyuna dahil olan Mauro Icardi, 90+6. dakikada gol perdesini kapatarak maçın skorunu da belirlemiş oldu.

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Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 2

MUSLERA CEZALI

Galatasaray'da Young Boys karşısında kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Fernando Muslera, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılıların kalesini Rigas ve Elfsborg maçlarında da koruyamayacak.

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 3

OSIMHEN'İN KARİYERİNDE İLK

Victor Osimhen, kariyerinde ilk kez üst üste üç resmi maçta asist yaptı.

vs PAOK
vs Fenerbahçe
vs Çaykur Rizespor

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 4

GALİBİYET YÜZDESİ EN YÜKSEK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Sarı-kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptığı 13 maçın yedisini kazanırken, turnuva tarihinde galibiyet yüzdesi en yüksek teknik direktör konumunda yer alıyor. (1B, 5M)

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 5

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Karşılaşmadan önce Galatasaraylılar ile aralarında yer alan bir grup Yunan taraftar arasında gerginlik yaşandı.

PAOK Kulübünün davetlisi olarak RAMS Park'a gelen bir grup Yunan taraftar, karşılaşma öncesi Batı Alt Tribünü'nde yerlerini aldı.

Tezahüratlarda bulunan ve el hareketi yapan Yunan taraftarlara Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

Bunun üzerine iki grup arasında sözlü atışma yaşandı.

Bu atışmanın ardından polis ekipleri, Yunan grubun etrafında güvenlik önlemi aldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Yunan gruptan Galatasaray taraftarına el hareketi yapan ve gerginliği başlatan iki kişi emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarıldı.

Yaşananların ardından stat hoparlörlerinden "İzmir Marşı" çalındı.

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 6

GÜNAY GÜVENÇ BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede görev alan Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de başladı.

Güvenç bu sezon daha önce Young Boys karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 7

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - PAOK maçını stadyumdan takip etti.

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 8

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Rigas FS ile 3 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 9
Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı - 10
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