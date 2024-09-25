Galibiyetle başladı: Galatasaray, PAOK engelini 3 golle aştı

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Karşılaşmadan önce Galatasaraylılar ile aralarında yer alan bir grup Yunan taraftar arasında gerginlik yaşandı.

PAOK Kulübünün davetlisi olarak RAMS Park'a gelen bir grup Yunan taraftar, karşılaşma öncesi Batı Alt Tribünü'nde yerlerini aldı.

Tezahüratlarda bulunan ve el hareketi yapan Yunan taraftarlara Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

Bunun üzerine iki grup arasında sözlü atışma yaşandı.

Bu atışmanın ardından polis ekipleri, Yunan grubun etrafında güvenlik önlemi aldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Yunan gruptan Galatasaray taraftarına el hareketi yapan ve gerginliği başlatan iki kişi emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarıldı.

Yaşananların ardından stat hoparlörlerinden "İzmir Marşı" çalındı.