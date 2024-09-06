NTV.COM.TR’ye geri dön

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı

A Milli Takım, çeyrek final oynadığı EURO 2024'ün ardından yeni bir serüvene başladı. Ay Yıldızlılar, Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaştı. 0-0 biten mücadelede Barış Alper kırmızı kart görürken Arda Güler sakatlandı. Türkiye Uluslar Ligi'ne 1 puanla başladı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 1

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde sahaya çıktı. 

B Ligi'ne yükselen Ay Yıldızlılar, dördüncü Grup'taki ilk maçında Galler'e konuk oldu. 

Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede Barış Alper kırmızı kart görürken Arda Güler sakatlanarak oyundan çıktı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

İLK YARI

1' Maçta ilk düdük çaldı.

25' Maçta ilk sarı kart Türkiye'den Kenan Yıldız'a çıktı.

30' A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu sürdürdü.

31' Barış Alper Yılmaz rakibiyle tartışması sonrası sarı kart gördü. 

37' Galler golü buldu fakat ağlara giden top ofsayt sebebiyle gol değeri kazanmadı.

45' İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

62' Barış Alper ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

64' Hakan Çalhanoğlu oyuna girerken Orkun Kökçü kenara geldi.

76' A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu. Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek kenara geldi.

89' A Milli Takım'da sakatlık yaşayan Arda Güler, değişiklik istedi. Arda'nın yerine İrfan Can, Zeki yerine ise Emirhan oyuna dahil oldu.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 3

Teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı geçen ve son antrenmanda takımla çalışan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de yer vermedi.

Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Yusuf Özdemir ve Eren Elmalı ise maç kadrosuna alınmadı.

Cezalı Merih Demiral da bu mücadelede takımındaki yerini alamadı.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 4

Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu maç kadrosuna da girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.

Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 5

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamen doldu.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 6

BELLAMY, GALLER'İN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galler'in yeni teknik direktörü Craig Bellamy, milli takımın başında ilk maçına Türkiye karşısında çıktı.

Bellamy, iki ay önce Rob Page'in yerine göreve getirilmişti.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 7

Grubun diğer maçında İzlanda, Karadağ'ı 2-0 mağlup etti. 

Türkiye, İzlanda ve Karadağ'ın da yer aldığı grubu ilk sırada bitirmesi halinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 8

Milliler gruptaki ikinci sınavında İzlanda'yı 9 Eylül'de İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 9

İLK 11'LER

Galler: Ward, Davies, Rodon, Ampadu, Williams, Ramsey, James, Roberts, Wilson, Thomas, Johnson.

Türkiye: Mert Günok; Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kaan Ayhan.

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 10

DİĞER KARELER...

Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 11
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 12
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 13
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 14
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 15
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 16
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 17
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 18
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 19
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 20
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 21
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 22
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 23
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 24
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 25
Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı - 26
DAHA FAZLA GÖSTER