Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı
A Milli Takım, çeyrek final oynadığı EURO 2024'ün ardından yeni bir serüvene başladı. Ay Yıldızlılar, Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaştı. 0-0 biten mücadelede Barış Alper kırmızı kart görürken Arda Güler sakatlandı. Türkiye Uluslar Ligi'ne 1 puanla başladı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde sahaya çıktı.
B Ligi'ne yükselen Ay Yıldızlılar, dördüncü Grup'taki ilk maçında Galler'e konuk oldu.
Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede Barış Alper kırmızı kart görürken Arda Güler sakatlanarak oyundan çıktı.