Galler ile berabere kalan Türkiye 1 puanla başladı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

İLK YARI

1' Maçta ilk düdük çaldı.

25' Maçta ilk sarı kart Türkiye'den Kenan Yıldız'a çıktı.

30' A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu sürdürdü.

31' Barış Alper Yılmaz rakibiyle tartışması sonrası sarı kart gördü.

37' Galler golü buldu fakat ağlara giden top ofsayt sebebiyle gol değeri kazanmadı.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

62' Barış Alper ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

64' Hakan Çalhanoğlu oyuna girerken Orkun Kökçü kenara geldi.

76' A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Okay Yokuşlu oyuna dahil oldu. Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek kenara geldi.

89' A Milli Takım'da sakatlık yaşayan Arda Güler, değişiklik istedi. Arda'nın yerine İrfan Can, Zeki yerine ise Emirhan oyuna dahil oldu.