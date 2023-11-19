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Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği

Türkiye A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında bu hafta Galler ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu birincisi olan Türkiye A Milli Takımı, liderliğini korumak ve Galler'i yenerek turnuvaya lider devam etmek istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız galibiyet için Galler deplasmanında mücadele edecek. Gruplarda oynanan 9 maçın ardından 16 puanla lider olan Türkiye, her türlü beraberlik ve galibiyette gruptan lider olarak çıkacak. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği - 2

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 Salı günü Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 22.45'te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği - 3

HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde sıradaki maçını 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacak.

EURO 2024'e katılma hakkını elde eden milli takım, grubun son karşılaşmasından 1 puan alması halinde, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakmaksınız grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği - 4

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1. Türkiye - 16 puan (7 maç)

2. Hırvatistan - 13 puan (7 maç)

3. Galler 11 puan (7 maç)

4. Ermenistan 8 puan (7 maç)

5. Letonya - 3 puan (8 maç)

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği - 5

GRUPLARDA SON DURUM

A Milli Takım'ın 9. haftayı bay geçtiği grupta Ermenistan-Galler ve Letonya-Hırvatistan maçları oynandı.

Ermenistan-Galler maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Hırvatistan ise deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Galler, Ermenistan deplasmanındaki puan kaybının ardından liderlik şansını kaybetti. Hırvatistan ise aldığı galibiyetle liderlik şansını sürdürdü.

Gruptaki son haftada Türkiye, deplasmanda Galler'le karşılaşacak. Hırvatistan ise Ermenistan'ı ağırlayacak.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği - 6

MONTELLA YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz mücadelenin 5. dakikasında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı.

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