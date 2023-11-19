Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef grup liderliği
Türkiye A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında bu hafta Galler ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu birincisi olan Türkiye A Milli Takımı, liderliğini korumak ve Galler'i yenerek turnuvaya lider devam etmek istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız galibiyet için Galler deplasmanında mücadele edecek. Gruplarda oynanan 9 maçın ardından 16 puanla lider olan Türkiye, her türlü beraberlik ve galibiyette gruptan lider olarak çıkacak. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?