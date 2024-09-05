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Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak. Bu yıl EURO 2024'te performansıyla dikkat çeken Milli Takım, Uluslar B Ligi'nde de Galler karşısında ilk maçı kazanmak ve turnuvaya moralli başlamak istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Galler ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım'da sol kasığındaki zorlanma nedeniyle Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'da aday kadronun tamamı açıklandı. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül 2024 Cuma günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 3

MÜCADELEYİ NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 4

SEMİH KILIÇSOY KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 5

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

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