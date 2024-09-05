Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak. Bu yıl EURO 2024'te performansıyla dikkat çeken Milli Takım, Uluslar B Ligi'nde de Galler karşısında ilk maçı kazanmak ve turnuvaya moralli başlamak istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Galler ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım'da sol kasığındaki zorlanma nedeniyle Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'da aday kadronun tamamı açıklandı. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?