Gasperini, Lookman'ı yerden yere vurdu: "Gördüğüm en kötü penaltıcı, antrenmanlarda bile berbat"

"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ PENALTICI"

Gasperini, Lookman’ı açıkça eleştirerek, penaltıyı onun yerine Charles De Ketelaere veya Mateo Retegui'nin kullanması gerektiğini söyledi.

Gasperini, "Lookman o penaltıyı kullanmamalıydı, o gördüğüm en kötü penaltı atıcılarından biri. Antrenmanlarda bile penaltı atışları berbat, çok azını gole çevirebiliyor. Retegui ve De Ketelaere sahadaydı ama Lookman, attığı golden sonra coşkuyla topu alıp penaltıyı kullanmaya karar verdi. Bu, hiç hoşuma gitmeyen bir hareketti." diye konuştu.