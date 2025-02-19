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Gasperini, Lookman'ı yerden yere vurdu: "Gördüğüm en kötü penaltıcı, antrenmanlarda bile berbat"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında penaltı kaçıran Ademola Lookman'a sert eleştirilerde bulundu. Deneyimli teknik adam oyuncusu için "Lookman o penaltıyı kullanmamalıydı, o gördüğüm en kötü penaltı atıcılarından biri. Antrenmanlarda bile penaltı atışları berbat, çok azını gole çevirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Gasperini, Lookman'ı yerden yere vurdu: "Gördüğüm en kötü penaltıcı, antrenmanlarda bile berbat" - 1

Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu mücadelesinde Club Brugge'a 3-1 mağlup oldu.

Lookman, ikinci yarının başlarında skoru 3-1’e getiren golü atarak Atalanta'ya umut verse de, dakikalar sonra kullandığı penaltıyı kaçırmasıyla takımın geri dönüş şansını kaçırdı.

Serie A ekibi, toplamda 5-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Gasperini, Lookman'ı yerden yere vurdu: "Gördüğüm en kötü penaltıcı, antrenmanlarda bile berbat" - 2

"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ PENALTICI"

Gasperini, Lookman’ı açıkça eleştirerek, penaltıyı onun yerine Charles De Ketelaere veya Mateo Retegui'nin kullanması gerektiğini söyledi.

Gasperini, "Lookman o penaltıyı kullanmamalıydı, o gördüğüm en kötü penaltı atıcılarından biri. Antrenmanlarda bile penaltı atışları berbat, çok azını gole çevirebiliyor. Retegui ve De Ketelaere sahadaydı ama Lookman, attığı golden sonra coşkuyla topu alıp penaltıyı kullanmaya karar verdi. Bu, hiç hoşuma gitmeyen bir hareketti." diye konuştu.

Gasperini, Lookman'ı yerden yere vurdu: "Gördüğüm en kötü penaltıcı, antrenmanlarda bile berbat" - 3

ELENEN İKİNCİ İTALYAN TAKIMI OLDU

Serie A’da üçüncü sırada bulunan Atalanta, Milan’ın ardından Şampiyonlar Ligi’nden elenen ikinci İtalyan ekibi oldu.

Milan, Feyenoord ile 1-1 berabere kalmış, toplamda 2-1’lik skorla turnuvaya veda etmişti.

Gasperini, Lookman'ı yerden yere vurdu: "Gördüğüm en kötü penaltıcı, antrenmanlarda bile berbat" - 4
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