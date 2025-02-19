Gasperini, Lookman'ı yerden yere vurdu: "Gördüğüm en kötü penaltıcı, antrenmanlarda bile berbat"
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşısında penaltı kaçıran Ademola Lookman'a sert eleştirilerde bulundu. Deneyimli teknik adam oyuncusu için "Lookman o penaltıyı kullanmamalıydı, o gördüğüm en kötü penaltı atıcılarından biri. Antrenmanlarda bile penaltı atışları berbat, çok azını gole çevirebiliyor." ifadelerini kullandı.
Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu mücadelesinde Club Brugge'a 3-1 mağlup oldu.
Lookman, ikinci yarının başlarında skoru 3-1’e getiren golü atarak Atalanta'ya umut verse de, dakikalar sonra kullandığı penaltıyı kaçırmasıyla takımın geri dönüş şansını kaçırdı.
Serie A ekibi, toplamda 5-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.