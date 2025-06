Gazi Koşusu ne zaman düzenlenecek? 2025 Gazi Koşusu tarihi ve yeri

2025 Gazi Koşusu tarihi, at yarışı izlemeyi seven ve atlara karşı ilgi duyan vatandaşların yakından takip ettiği müsabakalar arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündeme gelen Gazi Koşusu'nun bu yıl yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Gazi Koşusu ne zaman düzenlenecek? İşte 2025 Gazi Koşusu tarihi ve yeri.