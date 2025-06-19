Gazi Koşusu ne zaman düzenlenecek? 2025 Gazi Koşusu tarihi ve yeri

GAZİ KOŞUSU NEREDE YAPILACAK?

2025 Gazi Koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Atçılığın kalbinin attığı Veliefendi, yarış günü binlerce izleyiciye ev sahipliği yapacak. Yüksek katılımla gerçekleşmesi beklenen etkinlik, hem yarış severler hem de sosyal etkinlik tutkunları için büyük bir buluşma noktası olacak.