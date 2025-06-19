Gazi Koşusu ne zaman düzenlenecek? 2025 Gazi Koşusu tarihi ve yeri
Türk atçılığının en prestijli yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, 2025 yılında da büyük bir heyecanla gerçekleştirilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl düzenlenen bu anlamlı yarış, safkan İngiliz taylarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Yarış severler, gözlerini bu yılki tarih ve ayrıntılara çevirmiş durumda. Peki, 2025 Gazi Koşusu ne zaman yapılacak, nerede koşulacak?
2025 Gazi Koşusu tarihi, at yarışı izlemeyi seven ve atlara karşı ilgi duyan vatandaşların yakından takip ettiği müsabakalar arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündeme gelen Gazi Koşusu'nun bu yıl yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Gazi Koşusu ne zaman düzenlenecek? İşte 2025 Gazi Koşusu tarihi ve yeri.