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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede? (99. Gazi Koşusu bilgileri)

99. Gazi Koşusu içi geri sayım devam ediyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından her yıl büyük özenle organize edilen yarış, 1927 yılından beri kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede gerçekleşecek?

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede? (99. Gazi Koşusu bilgileri) - 1

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bu hafta sonu İstanbul'da yapılacak. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu 7’den 70’e birçok yarışsever tarafından yakından takip edilecek.

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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede? (99. Gazi Koşusu bilgileri) - 2

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gazi Koşusu, bu yıl 29 Haziran Pazar günü saat 17.15’te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Yarış 2400 metre çim pistte, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları arasında gerçekleşecek.

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede? (99. Gazi Koşusu bilgileri) - 3

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede? (99. Gazi Koşusu bilgileri) - 4

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

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