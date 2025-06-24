Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede? (99. Gazi Koşusu bilgileri)
99. Gazi Koşusu içi geri sayım devam ediyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından her yıl büyük özenle organize edilen yarış, 1927 yılından beri kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede gerçekleşecek?
Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bu hafta sonu İstanbul'da yapılacak. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu 7’den 70’e birçok yarışsever tarafından yakından takip edilecek.