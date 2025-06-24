Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede? (99. Gazi Koşusu bilgileri)

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bu hafta sonu İstanbul'da yapılacak. Türk spor tarihinin kesintisiz devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu 7’den 70’e birçok yarışsever tarafından yakından takip edilecek.