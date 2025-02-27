Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Derbi sonrası ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK karşısında kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan ilk 2 maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0, Erzurumspor FK'yı ise 5-0'lık skorlarla yenmişti. Fenerbahçe son maçta Gaziantep FK'yı da yenerek namağlup çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.