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Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe çeyrek final için sahada

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Derbi sonrası ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK karşısında kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe çeyrek final için sahada - 1

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geride kalan ilk 2 maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0, Erzurumspor FK'yı ise 5-0'lık skorlarla yenmişti. Fenerbahçe son maçta Gaziantep FK'yı da yenerek namağlup çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

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Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe çeyrek final için sahada - 2

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe çeyrek final için sahada - 3

FENERBAHÇE İLK 2 MAÇI RAHAT KAZANDI

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe çeyrek final için sahada - 4

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK-Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe çeyrek final için sahada - 5

MOURİNHO KADRODA ROTASYONA GİDECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların bugünkü mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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