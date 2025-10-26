Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 10. hafta
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Tedesco yönetiminde çıktığı son 2 maçı kazanan Fenerbahçe, galibiyet serilerini sürdürmek için Gaziantep FK karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında galibiyet alarak moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve ile olan puan farkını azaltmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?