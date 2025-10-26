NTV.COM.TR

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 10. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Tedesco yönetiminde çıktığı son 2 maçı kazanan Fenerbahçe, galibiyet serilerini sürdürmek için Gaziantep FK karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart karşısında galibiyet alarak moral depolayan Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve ile olan puan farkını azaltmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak. Peki, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ZİRVENİN 6 PUAN GERİSİNDE

Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada.

FENERBAHÇE'DE İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, bu hafta Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yarınki maçta yok.

SKRİNİAR'IN CEZASI BİTTİ

Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

