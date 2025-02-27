Gaziantep FK-Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.



Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.