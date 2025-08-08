Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray galibiyet için sahaya çıkıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Sane transferleriyle taraftarını sevindiren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Müsabaka öncesinde ise Gaziantep FK deplasmanında Osimhen ve İcardi'nin forma giyip giymeyeceği belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. Gözler ise Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de olacak. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?