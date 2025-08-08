Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray galibiyet için sahaya çıkıyor

NTV.COM.TR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Sane transferleriyle taraftarını sevindiren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Müsabaka öncesinde ise Gaziantep FK deplasmanında Osimhen ve İcardi'nin forma giyip giymeyeceği belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. Gözler ise Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de olacak. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos cuam günü (bu akşam) Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZLER SANE'DE OLACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

OSİMHEN VE İCARDİ OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bu akşamki müsabakada oynayıp oynamayacağı netleşti.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla iki futbolcu bu akşamki maçta süre almayacak.

BARIŞ ALPER'İN FORVETTE YER ALMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi nedeniyle akşamki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın santrfor oynaması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta oynatmıştı.

