Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray galibiyet için sahaya çıkıyor

OSİMHEN VE İCARDİ OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bu akşamki müsabakada oynayıp oynamayacağı netleşti.



Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.



Teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla iki futbolcu bu akşamki maçta süre almayacak.