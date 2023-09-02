Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada giren Galatasaray, bu akşam Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK bu akşam evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Çıktığı son 14 resmi maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bugünde kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?