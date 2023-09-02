Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK bu akşam evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Çıktığı son 14 resmi maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bugünde kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?