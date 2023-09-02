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Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada giren Galatasaray, bu akşam Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK bu akşam evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Çıktığı son 14 resmi maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bugünde kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 2

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak ve Bein Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 3

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 4

GAZİANTEP FK İLK 3 MAÇINI KAYBETTİ

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi.

İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 5

GALATASARAY SON 14 RESMİ MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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