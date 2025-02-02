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Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de 54 puanla lider durumda olan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açmak ve Gaziantep FK karşısında galibiyet almak istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda - 1

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 20 maçın 17'sini kazanan ve 3 kez berabere kalan Galatasaray, namağlup serisini sürdürüyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda - 2

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda - 3

GALATASARAY 54 PUANLA LİDER

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.


Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda - 4

GALATASARAY'DA 3 İSİM EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs'tan yararlanamayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Kasık adalesinden sıkıntı yaşayan Kerem Demirbay ise yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Aşil tendonundaki ağrı sebebiyle Ajax maçı kadrosuna alınmayan ve dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Ismail Jakobs'un da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda - 5

5 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda - 6

GALATASARAY 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 müsabakada mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 20 olmak üzere toplam 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Ayrıca deplasmanda çıktığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şubat 1998-Nisan 2000 arasındaki 40 deplasman maçında mağlup olmayarak lig rekorunu kırdı.

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