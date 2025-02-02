Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Galatasaray kritik virajda
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de 54 puanla lider durumda olan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açmak ve Gaziantep FK karşısında galibiyet almak istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda oynadığı 20 maçın 17'sini kazanan ve 3 kez berabere kalan Galatasaray, namağlup serisini sürdürüyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?