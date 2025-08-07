NTV.COM.TR

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Sane transferleriyle taraftarını sevindiren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta - 1

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek. Gözler ise Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de olacak. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta - 2

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta - 3

GÖZLER SANE'DE OLACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta - 4

OSİMHEN VE İCARDİ OYNAYACAK MI?

Sarı-kırmızılı ekipte santrforlar Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen, kampa geç katıldı. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik ekip, yıldız santrforun maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İki futbolcunun yarın süre alıp almayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta - 5

BARIŞ ALPER'İN FORVETTE YER ALMASI BEKLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi durumunda yarınki karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı santrfor oynatması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam, hazırlık maçlarında Barış Alper'i ileri uçta oynatmıştı.

