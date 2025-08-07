Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in yarınki müsabakada oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek. Gözler ise Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'de olacak. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?