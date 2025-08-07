Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de ilk hafta
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Osimhen ve Sane transferleriyle taraftarını sevindiren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
