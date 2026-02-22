Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 23. hafta

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Ligde Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada kazanmak ve zirve ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?