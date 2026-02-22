Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 23. hafta
22.02.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye mağlup olan Trabzonspor ligde ağır bir yara alırken, Gaziantep FK karşısında deplasmanda kazanmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
ZUBKOV'UN DURUMU NET DEĞİL
Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov'un kadroya alınıp alınmayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.
Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, bugün kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.