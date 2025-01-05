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Gaziantep FK'dan VAR odasına tepki: Boş ver hocam, ofsayt de geç"

Gaziantep FK, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından VAR odasına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. Kırmızı-siyahlıların yayınladığı videoda "Boş ver hocam, ofsayt de geç" ifadeleri yer alırken, teknik direktör Selçuk İnan ise mücadelenin ardından maçın hakemi Cihan Aydın'ı eleştirdi.

Gaziantep FK'dan VAR odasına tepki: Boş ver hocam, ofsayt de geç" - 1

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin 90+2. dakikasında öne geçen kırmızı-siyahlıların golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Gaziantep FK'dan VAR odasına tepki: Boş ver hocam, ofsayt de geç" - 2

Gaziantep FK ise mücadelenin ardından VAR odasına tepki gösterirken, paylaştığı videoda "Boş ver hocam, ofsayt de geç" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Gaziantep FK'dan VAR odasına tepki: Boş ver hocam, ofsayt de geç" - 3

SELÇUK İNAN'DAN TEPKİ

Maçın hakemi Cihan Aydın'ın yönetimini eleştiren Selçuk İnan, "Bu hakem (Cihan Aydın) için benle ilgili, aleyhimde işler ilerliyor. Benimle bir problemi de olabilir. Benim bilmediğim bir problem de olabilir. Gol attık iptal oldu. Ofsayt çizgisinde Mirza şutu çektiğinde topu net görmüyorlar. Ayağından çıktığı anda neye göre çektiler bilemiyorum. Ayağından çıktığı anda galiba maçı hangi takıma vermek istiyorlarsa öyle çizgi çekiyorlar. Antep önemli bir futbol şehri. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Lig başladığından beri bütün pozisyonlarda kararlar aleyhimize işliyor. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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