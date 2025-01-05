Gaziantep FK'dan VAR odasına tepki: Boş ver hocam, ofsayt de geç"
Gaziantep FK, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından VAR odasına tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. Kırmızı-siyahlıların yayınladığı videoda "Boş ver hocam, ofsayt de geç" ifadeleri yer alırken, teknik direktör Selçuk İnan ise mücadelenin ardından maçın hakemi Cihan Aydın'ı eleştirdi.
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Mücadelenin 90+2. dakikasında öne geçen kırmızı-siyahlıların golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.