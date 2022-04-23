Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

90+3. dakikada santra vuruşu ile Göztepeli oyuncular tepkisiz kaldı. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek santradan sonra topu bıraktılar ve hiç müdahale etmediler. Figueiredo topu sürükleyerek meşin yuvarlağı ağlara kadar götürdü:1-1