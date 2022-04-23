Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Haberler - Ntvspor 23.04.2022 - 20:02
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı yapılan sıra dışı fair play jestlerinin ardından Göztepe bu skorla küme düştü.
90+2. dakikada hakem atışı ile başlayan oyunda Soner'in doğrudan kaleye gönderdiği top direkten dönüp Jahovic'in önünde kaldı. Pozisyonun devamında Jahovic'in şutu ağlara gitti: 0-1
90+3. dakikada santra vuruşu ile Göztepeli oyuncular tepkisiz kaldı. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek santradan sonra topu bıraktılar ve hiç müdahale etmediler. Figueiredo topu sürükleyerek meşin yuvarlağı ağlara kadar götürdü:1-1
90+4. dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada topun başına geçen Muhammet Demir uzun süren kararsızlığın ardından topu kasıtlı olarak takım kararı olarak auta gönderdi.