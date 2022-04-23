Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90+4. dakikasında yaşananlar mücadeleye damga vurdu.

Haberler - Ntvspor 23.04.2022 - 20:02

Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler - 1

Spor Toto 'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı yapılan sıra dışı fair play jestlerinin ardından Göztepe bu skorla küme düştü.

Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler - 2

90+2. dakikada hakem atışı ile başlayan oyunda Soner'in doğrudan kaleye gönderdiği top direkten dönüp Jahovic'in önünde kaldı. Pozisyonun devamında Jahovic'in şutu ağlara gitti: 0-1

Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler - 3

90+3. dakikada santra vuruşu ile Göztepeli oyuncular tepkisiz kaldı. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek santradan sonra topu bıraktılar ve hiç müdahale etmediler. Figueiredo topu sürükleyerek meşin yuvarlağı ağlara kadar götürdü:1-1

Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler - 4

90+4. dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep-Göztepe maçında tarihi jest! Rakibin gol atmasına izin verdiler, küme düştüler - 5

90+5. dakikada topun başına geçen Muhammet Demir uzun süren kararsızlığın ardından topu kasıtlı olarak takım kararı olarak auta gönderdi.

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