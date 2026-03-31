Gece yarısı iki kere geldiler, milli takımın oteline saldırdılar
31.03.2026 09:17
Son Güncelleme: 31.03.2026 10:13
Batuhan Durmuş
Kosova maçı için Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele gece yarısı iki kez saldırı yapıldı.
UYUMALARINA ENGEL OLMAK İSTEDİLER
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalleri bugün oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Türkiye, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Hazırlıklarını tamamlayan ve Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele Kosovalılar gece yarısı iki kere gelerek futbolcuları uyutmamaya çalıştı.
OTELİN CAMLARINI HEDEF ALDILAR
İlk gelişte yaklaşık bir dakika havai fişek atan Kosovalılar, daha sonra başka bir caddeden bu kez direkt oteli hedef aldı. Güvenlik önlemlerinin eksik olduğu gözlemlendi.
Havai fişekleri yan yatırarak otelin camları vuruldu. O anları gezi içerikleriyle bilinen ve maç için Kosova'da bulunan Youtuber Tolga Öztürk paylaştı. Gelişmelerin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
UZATMALAR YA DA PENALTILAR BELİRLEYEBİLİR
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.
Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçmişti.
Ay-yıldızlılar, müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU
A Milli Futbol Takımı'nın, aday kadrosuna şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)."