Gecenin kahramanı Osimhen kulüp tarihine geçti
26.02.2026 08:27
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sarı kırmızılılara turu getiren gollerden birine imza atan Osimhen tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar, 90 dakikasını 3-0 geride tamamladığı müsabakadan uzatmalarda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ayrıldı. İlk maçı İstanbul'da 5-2 kazanan Aslan, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Juventus karşısında sarı kırmızılıların ilk golünü kaydetti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. GOLÜ
27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü kaydetti.
Bu sezon Süper Lig'de de 9 gol atan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 16'ya çıkardı.
Osimhen ayrıca maçın oyuncusu ödülünü kazandı.
OSIMHEN'DEN REKOR
Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla toplamda 13. golüne ulaştı.
Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.
“TURU HAK ETTİK”
Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." ifadelerini kullandı.