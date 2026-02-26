Gecenin kahramanı Osimhen kulüp tarihine geçti

Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik." ifadelerini kullandı.