"Gel de yolla Kartal'ı" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

"GEL DE YOLLA KARTAL'I"

Derbi değil sinir harbiydi. İşi bu hale getirip atmosferden nemalanan Fenerbahçe, günah keçisi Mert Hakan’dı. Bu derbi kazanılmışsa her Fenerbahçeli Mert Hakan’a saygı sunmak zorundadır. Tepki verdi adam. Maçtan önce problem çıkaran, maçı daha başlamadan Fenerbahçe’yi on kişi bıraktıracak kadar geren Mert Hakan bu derbinin kahramanıdır.Tabi Galatasaray açısından olayın sanığı!

Unutmayın, bir mücadelede kimin kötü kimin etkisiz kimin yararlı olduğunu sonuçlar ve tarih gösterir. Birinin kahramanı, diğerinin hainidir.



Kazanmak istemeyen, kaybeder derbide. Galibiyet on kişilik Fenerbahçe’nin onur skorudur.

ERCAN GÜVEN - MİLLİYET