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"Gel de yolla Kartal'ı" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Peki spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

"Gel de yolla Kartal'ı" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi? - 1

"GEL DE YOLLA KARTAL'I"

Derbi değil sinir harbiydi. İşi bu hale getirip atmosferden nemalanan Fenerbahçe, günah keçisi Mert Hakan’dı. Bu derbi kazanılmışsa her Fenerbahçeli Mert Hakan’a saygı sunmak zorundadır. Tepki verdi adam. Maçtan önce problem çıkaran, maçı daha başlamadan Fenerbahçe’yi on kişi bıraktıracak kadar geren Mert Hakan bu derbinin kahramanıdır.Tabi Galatasaray açısından olayın sanığı!

Unutmayın, bir mücadelede kimin kötü kimin etkisiz kimin yararlı olduğunu sonuçlar ve tarih gösterir. Birinin kahramanı, diğerinin hainidir.

Kazanmak istemeyen, kaybeder derbide. Galibiyet on kişilik Fenerbahçe’nin onur skorudur.

ERCAN GÜVEN - MİLLİYET

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Gel de yolla Kartal'ı" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi? - 2

"DOĞRU KARARI YOK"

"İddia ediyorum, Real Madrid gelse, M.City gelse 75 dakika Galatasaray'ın karşısında 10 kişi oynasa maçı kolay kolay kazanamazdı ama Fenerbahçe kazandı. Maçın en kötüsü, hakem Arda Kardeşler. Neredeyse doğru bir kararı yok. Kartlar yanlış, fauller yanlış ve en önemli yanlışı ise daha önceden sarı kartı olan Djiku'ya gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı kart. Bırakın sarı kart olmayı, pozisyonda faul bile yok. Müthiş bir hata ve maalesef bu tür pozisyonlara VAR hakeminin karışma yetkisi de yok. F.Bahçe, tarihi geceyi skandal bir yönetim gösteren Kardeşler'e rağmen kazandı."

AHMET ÇAKAR - SABAH

"Gel de yolla Kartal'ı" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi? - 3

"LİGİN AĞABEYİ"

"Djiku, "Gurur maçına çıkacağız" demişti; çıktılar… "Hakemi de yeneceksiniz" demişlerdi; yendiler… "Hesabı son hafta görürüz" diye yola çıktılar; yaptılar… 18 yaşındaki çocuklara gol atıp, sevinç kulesi kuranlara aslında ne olacağını söylemeleri lazımdı; anlattılar. Fenerbahçe daha inanmış takım olarak çıktı sahaya. Ders verdiler, maç bittiğinde de ilan ettiler; "Ligin ağabeyi biziz…"

İsmail Kartal'a, takımın üstünden elini çekmeyen Ali Koç'a, dimdik duran Fenerbahçe takımına ve RAMS Park'a gelip susmayanlara selam olsun.

Şimdi anlatsınlar mayısların kimin olduğunu, nasıl olduğunu. "

GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH

"Gel de yolla Kartal'ı" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi? - 4

"TARİHE GEÇEN GALİBİYET"

"Maç başladı, Fenerbahçe önde baskıyla ezeli rakibine pek göz açtırmadı. İlk 20 dakika dolarken sarı kartlı Djiku bir sarı kart (Ağır karar) daha görünce takımını 10 kişi bıraktı. Böyle maçlarda rakip sahada 10 kişi mücadele etmek zor, Fenerbahçe’nin gardı düşer dedik. Biz de yanıldık. Fenerbahçe sezonun en iyi maçını oynamaya başladı. Sanki her futbolcu çift kişilik oynuyordu. Son 30 dakikaya girilirken sahada gerilim filmi izlettiren Mert Hakan çıktı, yerine King girdi. Bu dakikadan sonra daha hızlı hücuma çıkan bir takım izledik. Bir duran top sonrası gelen Çağlar’ın golüyle bu defa Galatasaray’ın gerçekten gardı düştü. Yıldızları kayboldu, pozisyon bulamadı ve Fenerbahçe maçı tarihe geçecek bir galibiyetle noktaladı."

FAİK ÇETİNER - FANATİK

"Gel de yolla Kartal'ı" Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ne dedi? - 5

"FENERBAHÇE 10 KİŞİYLE POZİSYON VERMEDİ"

"Fenerbahçe, gerek taktiksel gerekse de mental açıdan bu maça çok iyi hazırlanmış. Sarı lacivertli ekip önemli eksiklerle gittiği Galatasaray deplasmanında, üstelik 70 dakikadan fazla bir süre bir kişi eksik oynamasına rağmen rakibine Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşu dışında pozisyon vermedi.

Evinde tüm rakiplerine üstünlük kuran Okan Buruk’un takımı akan oyunda hiç pozisyon üretemedi. Fenerbahçe, tüm oyuncularıyla sahaya büyük bir karakter koyarken, Galatasaray’da dün iyi oynayan tek futbolcu dahi yoktu. İstikrar abidesi olarak tanıdığımız Lucas Torreira ve Fernando Muslera dahil hiçbir Galatasaraylı bekleneni veremedi. "

GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET

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