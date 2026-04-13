Geliri dudak uçuklatmıştı. Eski hakem gözaltına alındı
13.04.2026 11:09
Son Güncelleme: 13.04.2026 11:36
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Gözaltına alınanlar aralarında TFF'nin ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan da bulunuyor.
Başsavcılığın açıklamasına göre; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler saç, kan ve idrar örnekleri verdi.
Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp'ta ki işlemleri tamamlanan aralarında Karaarslan da bulunduğu 19 şüpheli Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
ABONELİK SİSTEMİ AÇMIŞTI
2024 yılında hakemlikten ihraç edilmesinin ardından gündem olan ve sosyal medya paylaşımlarına yönelen eski hakem Elif Karaarslan kazancıyla dikkat çekiyor.
Kariyerine futbolcu olarak başlayan ardından hakemlik yapan Karaarslan'ın Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunuyor.
Karaarslan buradan abonelik sistemi de açarak kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.
25 BİN ÜYE 2 MİLYON TL GELİR
Instagram'da 25 bin 600 abonesi olan Karaarslan, bu üyelerin her birinden aylık 79.90 TL alıyor.
Karaarslan'ın aylık toplam kazancı sadece abonelerden 2 milyon lirayı aşıyor. Sponsorlu işler de eklenince bu rakam daha da artabilir.
NELER YAŞANMIŞTI?
Hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile Elif Karaarslan, ilişki yaşadıkları iddiasıyla TFF tarafından hakemlikten ihraç edilmişti.
Karaarslan yaptığı açıklamada görüntülerin kendisine ait olmadığını söylemişti.
Karaarslan, "Bugün haksızlığa karşı susanlar, yarın bir gün benzer bir haksızlığa maruz bırakılacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle olmaya devam ettikçe isteyen istediği gibi hakemlikle, hakemlerle oynar zaten." ifadelerini kullanmıştı.