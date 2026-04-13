Geliri dudak uçuklatmıştı. Eski hakem gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Gözaltına alınanlar aralarında TFF'nin ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan da bulunuyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre; "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler saç, kan ve idrar örnekleri verdi.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp'ta ki işlemleri tamamlanan aralarında Karaarslan da bulunduğu 19 şüpheli Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.