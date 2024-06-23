Genç isimler EURO 2024'te parlıyor

ARDA GÜLER EN GÜZEL GOLLERDEN BİRİNİ ATTI

Oyun görüşü ve tekniğiyle özlenen "klasik 10 numaraları" hatırlatan milli takımın genç yıldızı Arda Güler, Gürcistan maçında kilidi açan oyuncu oldu.

Genç yaşına rağmen sorumluluk almaktan kaçmayan ve liderlik vasfıyla dikkati çeken Arda'nın Gürcistan'a karşı yaklaşık 25 metreden çok sert bir vuruşla attığı gol, grup maçlarının en iyileri arasına girdi.

Takımını 2-1 öne geçiren golü kaydettiği Gürcistan maçının en iyi oyuncusu seçilen Arda, dünyanın en iyi kulüplerinden Real Madrid'in onu neden tercih ettiğini bir kez daha ispatladı.

Milli futbolcu ayrıca 19 yaş 114 günlükken attığı bu gol ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı.