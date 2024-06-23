Genç isimler EURO 2024'te parlıyor

İNGİLTERE'Yİ SIRTLAMAYA ÇALIŞIYOR
Genç yaşına rağmen fiziği, pas becerisi ve bitiriciliğiyle komple bir oyuncu görüntüsü çizen Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı'nın en büyük kozu olarak göze çarpıyor.
İngiliz taraftarlar, ilk iki maçta sergilenen durağan futboldan ötürü eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Gareth Southgate'in "frenlediği" milli takımda büyük ölçüde Bellingham'a bel bağlamış durumda.
Real Madrid'in 20 yaşındaki yıldızı, Sırbistan ile oynanan ilk grup karşılaşmasında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti ve maçın oyuncusu seçildi.
Grupta ilk iki maçını gol yemeden kazanan İspanya, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi hızlı ve genç kanatlarıyla turnuvaya yüksek irtifadan giriş yaptı.
Sağ kanatta Yamal ve sol kanatta Williams, bire birde adam eksiltme becerileri ve öngörülemeyen oyun tarzlarıyla rakip savunma oyuncularının korkulu rüyası haline geldi.
Barcelona ve İspanyol futbolunun büyük umutlar bağladığı Yamal, Hırvatistan'a karşı 3-0 kazanılan maçta bir asist yaptı ve etkili oyunuyla yıldızlaştı.
Yamal, 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu ünvanını da kazandı.
Maç boyu tehlikeli hücum aksiyonlarının içinde olan Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki futbolcusu Williams ise İspanya'nın İtalya'yı 1-0 ile geçtiği karşılaşmada ön plana çıktı.
İtalya'ya karşı bir topu direkten dönen Williams, rakip oyuncuları ve kaleyi sürekli zorladığı performansıyla maçın oyuncusu ödülünü aldı.