Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da hedef derbiye lider çıkmak
17.04.2026 12:42
AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile kader maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye düşen Galatasaray'ın olası bir puan kaybında zirveyi kaptırma ihtimali bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. 68 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, bu akşam Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında kazanması halinde 1 maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği'ni mağlup etmesi halinde ise yeniden zirvedeki yerini alacak. Peki, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
LİGİN İLK YARISINDA OYNANAN MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI
Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
GALATASARAY'A MİLLİ ARA YARAMADI
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra 12 günde çıktığı 3 maçta istediği sonuçları alamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom" 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Milli maç arasından sonra ligde çıktığı 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamadı.
OSİMHEN KADRODA OLACAK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün yarınki karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.
HEDEF DERBİYE LİDER ÇIKMAK
Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde liderlik ünvanını korumaya çalışacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede girecek. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.
Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasından sonra 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider çıkıp hem psikolojik üstünlük kurmak hem de sezonun kalan kısa bölümünde avantajını korumak için mücadele edecek.