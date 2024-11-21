Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de Ankara derbisinde karşı karşıya gelecek Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, 87 yılı aşkın rekabetlerinde bir kez daha alt ligde birbirlerine rakip olacak. Futbolseverler de bu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak Ankara derbisinin rekabeti 87 yıl öncesine dayanıyor. Kuruluşlarının üzerinden bir asır geçmiş iki köklü kulüp, tarihlerinde ağırlıklı olarak Süper Lig'de karşılaştı. Bir alt ligde (1. Lig) sadece dört kez karşılaşan iki takımın bu kulvardaki maçlarında MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü dikkati çekiyor. İki takım, 1980-1981 ve 2021-2022 sezonlarında 1. Lig'de birlikte yer aldı. Söz konusu sezonlarda oynanan 4 karşılaşmayı da başkentin sarı-lacivertli takımı galibiyetle tamamladı.