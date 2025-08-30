Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NTV.COM.TR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımdan gönderilmesinin ardından çıkacağı ilk maçta göstereceği performans taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ligdeki son maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos akşamı deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.

Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.

Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.

Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.

EDSON ALVAREZ İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.

Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.

