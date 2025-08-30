Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımdan gönderilmesinin ardından çıkacağı ilk maçta göstereceği performans taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe ligdeki son maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmişti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.