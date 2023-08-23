Genk-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda yer alan temsilcimiz Adana Demirspor, gruplara kalmak adına Genk ile mücadele edecek. Belçika'nın köklü ekibi Genk'e konuk olacak Adana Demirspor'un hedefi deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek ve yurda mutlu dönmek. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Öte yandan futbolseverlerin de müsabakaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Genk-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti. Tüm gözler şimdi bu kritik müsabakada. İşte, Genk-Adana Demirspor maçı hakkında tüm bilgiler...