Genk-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti. Tüm gözler şimdi bu kritik müsabakada. İşte, Genk-Adana Demirspor maçı hakkında tüm bilgiler...