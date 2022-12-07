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Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi

Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez hayat arkadaşını Katar'da da yalnız bırakmıyor. Rodríguez ve çocukları son oynanan ve 6-1'lik Portekiz zaferiyle sonlanan İsviçre maçında da tribündeydi. Rodriguez "Tebrikler Portekiz. Dünyanın en iyi futbolcunu 90 dakika boyunca izleyemedik. Ancak taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi" dedi.

Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 1

Georgina Rodríguez ve çocukları, Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda da her maçta tribünde destekliyor.


Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 2

Turnuvanın başından beri Katar'da konaklayan ve sık sık paylaşımlar yapan Rodríguez Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yendiği maçta da tribündeki yerini aldı.


Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 3

Rodriguez, "Tebrikler Portekiz. Dünyanın en iyi futbolcunu 90 dakika boyunca izleyemedik. Ancak taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi" mesajını yayınladı.


Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 4

Manchester United ile kriz yaşayan Portekiz Milli Takımı'nda ise 14,5 yıl sonra ilk kez yedek kalan Cristiano Ronaldo 74. dakika da oyuna girmişti.

Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 5

Rodriguez'e Gana maçında bir de süpriz isim eşlik etmişti. Dünyaca ünlü rapçi Tyga da Ronaldo'nun ailesiyle mücadeleyi izlemişti.

Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 6

İşte Rodriguez'in Katar'dan yansıyan diğer pozları...

Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 7
Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 8
Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 9
Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 10
Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi - 11

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