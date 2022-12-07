Georgina Rodriguez'den Cristiano Ronaldo'ya destek: Taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi

Georgina Rodríguez ve çocukları, Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda da her maçta tribünde destekliyor.
Turnuvanın başından beri Katar'da konaklayan ve sık sık paylaşımlar yapan Rodríguez Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yendiği maçta da tribündeki yerini aldı.
Rodriguez, "Tebrikler Portekiz. Dünyanın en iyi futbolcunu 90 dakika boyunca izleyemedik. Ancak taraftarlar adını haykırmaktan vazgeçmedi" mesajını yayınladı.
Manchester United ile kriz yaşayan Portekiz Milli Takımı'nda ise 14,5 yıl sonra ilk kez yedek kalan Cristiano Ronaldo 74. dakika da oyuna girmişti.
Rodriguez'e Gana maçında bir de süpriz isim eşlik etmişti. Dünyaca ünlü rapçi Tyga da Ronaldo'nun ailesiyle mücadeleyi izlemişti.
İşte Rodriguez'in Katar'dan yansıyan diğer pozları...