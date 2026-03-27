Geri sayım başladı, seferberlik ilan edildi, Türkiye maçı öncesi başbakan devreye girdi
27.03.2026 10:48
Son Güncelleme: 31.03.2026 11:54
NTV - Haber Merkezi
Dünya Kupası yolunda play-off finalinde Türkiye'nin rakibi olan Kosova ilk kez bu turnuvaya gitmek istiyor. Başbakanın galibiyeti teşvik için devreye girdiği Kosova'da tanıdık futbolcular da var.
A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
1 milyon 739 bin nüfusa sahip Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.
KOSOVA'DA 4 FARKLI İSİM GOL ATTI
Ev sahibi ekip Slovakya, 6. dakikada Martin Valjent ile 1-0 öne geçerken, 21. dakikada Veldin Hodza ile Kosova beraberliği yakaladı ve soyunma odasına takımlar 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızla başlayan Slovakya, 46. dakikada Lukas Haraslin ile skoru 2-1'e getirdi.
Bir dakika sonra Fisnik Asllani ile Kosova yeniden skoru eşitledi. Kosova, 60. dakikada Florent Muslija ile 72. dakikada Kreshnik Hajrizi'nin golleriyle skoru 4-2 yaparken, 90+4. dakikada David Strelec'in fileleri havalandırmasıyla mücadele 4-3 sona erdi. Bu sonuçla Kosova finale yükselerek A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.
Kosova, 2018 ve 2022 Dünya Kupası elemelerine katılmış ancak gruplarından çıkmayı başaramamıştı.
Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nu 2. sırada tamamlamış ve 11 puan toplamıştı.
BAŞBAKAN DEVREYE GİRDİ, EKİBE PARA DAĞITACAK
İlk kez tarihi bir başarıya bu kadar yaklaşan Kosova'da Başbakan Albin Kurti, devreye girdi.
Kurti, milli takımlarının Dünya Kupası'na katılması halinde futbolculara ve teknik ekibe 1 milyon euro prim vereceğini açıkladı.
TANIDIK İSİMLER VAR
Kosova'da geçmişte Türkiye'de oynamış ve şu anda oynayan çok sayıda oyuncu var.
Adana Demirspor'un eski kalecisi Arijanet Muric, Florent Hadergjonaj (Alanyaspor), Fdan Aliti (Alanyaspor=, Milot Rashica (Beşiktaş) ve Fenerbahçe'nin eski forveti Vedat Muriqi gibi isimler Türk futbolunu yakından tanıyor.
Kosova ile A Milli Futbol Takımı arasındaki maç 31 Mart Salı akşamı saat 20.00'da Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.