GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başladı. Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.