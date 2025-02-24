GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. İki ezeli rakibin mücadelesine Rams Park ev sahipliği yaparken sarı-kırmızılılar, namağlup serisini sürdürmek istiyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda mağlup ederek puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler…
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başladı. Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.