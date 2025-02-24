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GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. İki ezeli rakibin mücadelesine Rams Park ev sahipliği yaparken sarı-kırmızılılar, namağlup serisini sürdürmek istiyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda mağlup ederek puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler…

GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine geri sayım başladı. Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 20 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Galatasaray, yoluna namağlup devam ediyor. Ligde 63 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

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GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 2

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat 2025 Pazartesi akşamı yapılacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 3

Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 4

RAMS PARK'TA SON DERBİ FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti.

Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.

GERİ SAYIM: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 5

SEZONUN İLK YARISINDA GALATASARAY KAZANDI


Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı.

Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.

Galatasaray, yarınki derbide hem rakibiyle arasındaki puan farkının 9'a çıkarmayı hem de ikili averajda avantajı ele almak istiyor.

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