Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar lig tarihinde ilk kez bordo-mavililere karşı ilk yarısını geride kapattığı bir maçta galip geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin 17. dakikasında konuk ekipte Simon Banza gol perdesini açtı.
Siyah-beyazlılar ise 57'de Rafa Silva, 65'te Batagov'un kendi kalesine kaydettiği golle 2-1 öne geçti.