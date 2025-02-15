NTV.COM.TR

Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar lig tarihinde ilk kez bordo-mavililere karşı ilk yarısını geride kapattığı bir maçta galip geldi.

Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin 17. dakikasında konuk ekipte Simon Banza gol perdesini açtı.

Siyah-beyazlılar ise 57'de Rafa Silva, 65'te Batagov'un kendi kalesine kaydettiği golle 2-1 öne geçti. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti - 2

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 38'e yükseltti. Trabzonspor ise 29 puanda bulundu.

Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti - 3

Simon Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.

  • Simon Banza (2024/25)
  • Maxi Gomez (2022/23)
  • Alexander Sorloth (2019/20)
  • Jacek Cyzio (1992/93)
Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti - 4

SÜPER LİG TARİHİNDE İLKİ YAŞADI

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'u ilk yarısını geride kapattığı bir maçta mağlup etti.

Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti - 5

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı 11 maçı kazanamayan Trabzonspor (5B 6M), kulüp tarihinin tek sezondaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Geriden gelerek kazandı: Beşiktaş, Trabzonspor'u 2 golle geçti - 6

Trabzonspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Ağustos 2013-Aralık 2014'ten (Slaven Bilic yönetiminde) bu yana ilk kez bordo-mavilileri üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup etti.

DAHA FAZLA GÖSTER