Giorgi Aburjania Hatayspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler)
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania'yı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...
ABURJANİA-HATAYSPOR
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aburjania ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi'ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.