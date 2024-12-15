Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı"

"BASKI ÇOK FAZLAYDI"

Bronckhorst, "Beşiktaş’ta iki sportif direktörle çalıştım ve bu takım içi çatışmalara yol açtı. Sonra başkan da istifa etti. Mayıs’a kadar iki seçim var. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabıra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı.” dedi.