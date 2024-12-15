NTV.COM.TR

Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hollanda televizyonunda katıldığı bir spor programında siyah-beyazlılarla ilgili konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş’ta iki sportif direktörle çalıştım ve bu takım içi çatışmalara yol açtı. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı.” diye konuştu.

Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı" - 1

Beşiktaş'ta art arda yaşanan mağlubiyetlerle birlikte Maccabi Tel Aviv mücadelesinin ardından  Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı" - 2

Bu gelişmelerin akabinde Samet Aybaba ve Brad Friedel gibi yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden alınmıştı.

Son olarak Beşiktaş'ın eski Başkanı Hasan Arat sağlık problemleri nedeniyle istifa ederek başkanlık görevini Hüseyin Yücel'e devretmişti.

Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı" - 3

Hollandalı çalıştırıcı, Celtic - Rangers mücadelesi öncesinde Hollanda televizyonu Ziggo Sport kanalında katıldığı bir programda Beşiktaş ile ilgili konuştu.

Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı" - 4

"BASKI ÇOK FAZLAYDI"

Bronckhorst, "Beşiktaş’ta iki sportif direktörle çalıştım ve bu takım içi çatışmalara yol açtı. Sonra başkan da istifa etti. Mayıs’a kadar iki seçim var. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabıra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı.” dedi.

Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı" - 5
DAHA FAZLA GÖSTER