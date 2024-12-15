Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş itirafı: "Baskı çok fazlaydı"
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Hollanda televizyonunda katıldığı bir spor programında siyah-beyazlılarla ilgili konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş’ta iki sportif direktörle çalıştım ve bu takım içi çatışmalara yol açtı. Baskı çok fazlaydı. Bir şeyler inşa etmek için zamana ve sabra ihtiyacım vardı, ama bu sağlanmadı.” diye konuştu.
Beşiktaş'ta art arda yaşanan mağlubiyetlerle birlikte Maccabi Tel Aviv mücadelesinin ardından Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmişti.