Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'nın 24. haftasında kritik maç
16.02.2026 16:37
Son Güncelleme: 16.02.2026 16:53
Tuğba Öztürk
Barcelona, İspanya La Liga 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Girona ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. La Liga'da Real Madrid'in 2 puan gerisinde bulunan Barcelona, liderlik için Girona karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan 24. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Ligde bu hafta 2. sırada yer alan Barcelona, Girona karşısında galibiyet arayacak. Maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Barcelona, mücadeleyi kazanması halinde puan durumunda 1 puanla liderlik koltuğuna yerleşecek. Peki, Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GİRONA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Girona-Barcelona maçı 16 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te Estadi Montilivi Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma S Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.