Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'nın 24. haftasında kritik maç

16.02.2026 16:37

Son Güncelleme: 16.02.2026 16:53

Tuğba Öztürk

Barcelona, İspanya La Liga 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Girona ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. La Liga'da Real Madrid'in 2 puan gerisinde bulunan Barcelona, liderlik için Girona karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AFP

İspanya La Liga'da heyecan 24. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Ligde bu hafta 2. sırada yer alan Barcelona, Girona karşısında galibiyet arayacak. Maç eksiğiyle ikinci sırada bulunan Barcelona, mücadeleyi kazanması halinde puan durumunda 1 puanla liderlik koltuğuna yerleşecek. Peki, Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRONA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
AFP

Girona-Barcelona maçı 16 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te Estadi Montilivi Stadı'nda oynanacak.

 

Karşılaşma S Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GİRONA'YA KONUK OLDUĞU SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI 2
AFP

Girona'ya konuk olduğu 5 La Liga maçında 12 gol atan Barcelona bu maçların 4'ünü kazandı 1'nde mağlup oldu. Barcelona, bu deplasmanda Real Madrid ve Atletico Madrid'in (14) ardından en fazla gol atan ekip.