Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? La Liga'nın 24. haftasında kritik maç

Barcelona, İspanya La Liga 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Girona ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. La Liga'da Real Madrid'in 2 puan gerisinde bulunan Barcelona, liderlik için Girona karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Girona-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?