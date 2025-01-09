Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim"

Milor, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda da şampiyon olacağına inandığını dile getirerek, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." dedi.