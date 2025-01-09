Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim"
Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışı sık sık tartışmaları da beraberinde getiriyor. Son olarak ünlüler dünyasından şarkıcı Gökhan Özoğuz ile yemek yazarı Vedat Milor yaptıkları futbol yorumlarıyla gündemde. Milor'un "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." sözlerine Gökhan Özoğuz'dan yanıt geldi. Milor'a fanatizm göndermesi yapan Fenerbahçeli Özoğuz, "Hayretler içerisindeyim. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." sözleriyle Milor'a seslendi.
Galatasaray-Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında yaşanan tartışmalar şimdi de ünlü isimleri karşı karşıya getirdi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." diyen yemek yazarı Vedat Milor'a fanatizm tepkisi verdi.