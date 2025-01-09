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Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim"

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışı sık sık tartışmaları da beraberinde getiriyor. Son olarak ünlüler dünyasından şarkıcı Gökhan Özoğuz ile yemek yazarı Vedat Milor yaptıkları futbol yorumlarıyla gündemde. Milor'un "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." sözlerine Gökhan Özoğuz'dan yanıt geldi. Milor'a fanatizm göndermesi yapan Fenerbahçeli Özoğuz, "Hayretler içerisindeyim. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." sözleriyle Milor'a seslendi.

Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim" - 1

Galatasaray-Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında yaşanan tartışmalar şimdi de ünlü isimleri karşı karşıya getirdi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz, "Galatasaray'ı gerçekten doğramaya çalışıyorlar." diyen yemek yazarı Vedat Milor'a fanatizm tepkisi verdi.

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Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim" - 2

Milor'un, 'Az Önce Konuştum' programında yaptığı futbol yorumları büyük yankı uyandırdı. Milor, "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim" - 3

Milor, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonunda da şampiyon olacağına inandığını dile getirerek, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." dedi.

Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim" - 4

GÖKHAN ÖZOĞUZ’DAN TEPKİ

Bu açıklamalara ilk yanıt ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz’dan geldi. Athena Gökhan, sosyal medya hesabından Milor’a eleştiride bulundu.

Gökhan Özoğuz ile Vedat Milor'un Galatasaray-Fenerbahçe polemiği: "Hayretler içindeyim" - 5

Özoğuz, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." açıklamasında bulundu.

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