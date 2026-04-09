Gol krallığı yarışında farkı açıyor, hem Türkiye'de hem Avrupa'da zirvede
09.04.2026 12:00
Son Güncelleme: 09.04.2026 12:01
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı listesi de yeniden şekillendi. Zirvedeki isim farkı açıyor. İşte gol krallığı sıralaması...
Paul Onuachu (Trabzonspor)
22
Eldor Shomurodov (Başakşehir)
16
Anderson Talisca (Fenerbahçe)
13
Mauro Icardi (Galatasaray)
13
Bayo (Gaziantep FK)
12
Osimhen (Galatasaray)
12
Felipe Augusto (Trabzonspor)
11
Asensio (Fenerbahçe)
11
Muçi (Trabzonspor)
10