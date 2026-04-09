Gol krallığı yarışında farkı açıyor, hem Türkiye'de hem Avrupa'da zirvede

09.04.2026 12:00

Son Güncelleme: 09.04.2026 12:01

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı listesi de yeniden şekillendi. Zirvedeki isim farkı açıyor. İşte gol krallığı sıralaması...

Anadolu Ajansı

Paul Onuachu (Trabzonspor)

 

22 

Anadolu Ajansı

Eldor Shomurodov (Başakşehir)

 

16

Anadolu Ajansı

Anderson Talisca (Fenerbahçe)

 

13

Anadolu Ajansı

Mauro Icardi (Galatasaray)

 

13

Resmi Kurum

Bayo (Gaziantep FK)

 

12

Anadolu Ajansı

Osimhen (Galatasaray)

12

Anadolu Ajansı

Felipe Augusto (Trabzonspor)

 

11

Anadolu Ajansı

Asensio (Fenerbahçe)

 

11

Anadolu Ajansı

Muçi (Trabzonspor)

 

10

Anadolu Ajansı

Nene (Fenerbahçe)

 

9