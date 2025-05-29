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Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday!

2025 Golden Boy'un 100 kişilik oyuncu listesi duyuruldu.

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 1

Avrupa'da geleceğin en büyük yıldız adaylarına verilen Golden Boy ödülünün 2025 yılı oyuncu listesi resmen açıklandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 2

100 kişilik aday listesinde 5 Türk futbolcu yer aldı.

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 3

İlk sırada Barcelona'dan Lamine Yamal yer alırken, geçtiğimiz yıl ödülü kazanan başarılı futbolcunun sembolik olarak listede bulunduğu belirtildi.

İŞTE 2025 GOLDEN BOY LİSTESİ:

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 4

1 - LAMINE YAMAL

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 5

2 - PAU CUBARSI

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 6

3 - DESIRE DOUE

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 7

4 - MYLES LEWIS-SKELLY

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 8

5 - WARREN ZAIRE-EMERY

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 9

6 - DEAN HUIJSEN

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 10

7 - KENAN YILDIZ

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 11

8 - NWANERI

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 12

9 - GEOVANY QUENDA

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 13

10 - JORREL HATO

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 14

13 - ARDA GÜLER

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 15

79 - YASİN ÖZCAN

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 16

91 - YUSUF AKÇİÇEK

Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday! - 17

94 - SEMİH KILIÇSOY

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