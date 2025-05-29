Golden Boy listesi açıklandı: 5 Türk resmen aday!
2025 Golden Boy'un 100 kişilik oyuncu listesi duyuruldu.
Avrupa'da geleceğin en büyük yıldız adaylarına verilen Golden Boy ödülünün 2025 yılı oyuncu listesi resmen açıklandı.
Avrupa'da geleceğin en büyük yıldız adaylarına verilen Golden Boy ödülünün 2025 yılı oyuncu listesi resmen açıklandı.
100 kişilik aday listesinde 5 Türk futbolcu yer aldı.
İlk sırada Barcelona'dan Lamine Yamal yer alırken, geçtiğimiz yıl ödülü kazanan başarılı futbolcunun sembolik olarak listede bulunduğu belirtildi.
İŞTE 2025 GOLDEN BOY LİSTESİ: