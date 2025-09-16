NTV.COM.TR

Google'dan 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle: Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Google, bugün (16 Eylül) 2025 Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle tasarımıyla kullanıcılarını karşıladı. Bu Doodle, Avrupa genelinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun başlangıcını kutluyor.

Google, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonunun başlamasını özel bir Doodle ile kutladı. Arama motorunun ana sayfasında yayınlanan tasarımda harfler, kalenin filelerini andıran mavi çizgilerle çevrelenmiş. Bu, futbolun en ikonik sahne ögelerinden biri olan "gol anı"na doğrudan gönderme yapıyor. Bu Doodle, görsel sadelikle enerjiyi bir araya getiriyor. Futbolun en büyük anlarından biri olan “topun ağlarla buluşması” üzerinden, Şampiyonlar Ligi heyecanını güçlü ve akılda kalıcı biçimde yansıtmış.


DOODLE'A TIKLAYANLAR MAÇ TAKVİMİYLE KARŞILAŞIYOR

Doodle’a tıklayan kullanıcılar, UEFA’nın resmi sitesine yönlendirilerek 2025-2026 sezonunun ayrıntılı maç takvimiyle karşılaşıyor. Böylece futbolseverler yalnızca görsel bir kutlama ile değil, aynı zamanda turnuvanın tüm aşamalarını öğrenme fırsatıyla da buluşuyor. Eleme turlarından lig aşamasına, çeyrek finallerden Budapeşte’de oynanacak büyük finale kadar tüm kritik tarihler Google üzerinden tek bir tıkla erişilebiliyor.

LİG TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu, 16-18 Eylül tarihlerinde başlayacak lig aşamasıyla resmen start alıyor. 28 Ocak 2026’da tamamlanacak grup karşılaşmalarının ardından, Şubat ayında eleme turu play-off’ları oynanacak. Mart ayı son 16 turuna, nisan çeyrek finallere, mayıs ise yarı final mücadelelerine ev sahipliği yapacak. Sezon, 30 Mayıs 2026’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskás Aréna’da oynanacak finalle taçlanacak.

İLK HAFTA KARŞILAŞMALARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

