Google'dan 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle: Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Google, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 sezonunun başlamasını özel bir Doodle ile kutladı. Arama motorunun ana sayfasında yayınlanan tasarımda harfler, kalenin filelerini andıran mavi çizgilerle çevrelenmiş. Bu, futbolun en ikonik sahne ögelerinden biri olan "gol anı"na doğrudan gönderme yapıyor. Bu Doodle, görsel sadelikle enerjiyi bir araya getiriyor. Futbolun en büyük anlarından biri olan “topun ağlarla buluşması” üzerinden, Şampiyonlar Ligi heyecanını güçlü ve akılda kalıcı biçimde yansıtmış.





