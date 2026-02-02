"Gözden çıkarmadıysa mutlaka transfer lazım" Spor yazarları Galatarasay'ı değerlendirdi

İç koridorda Lang, dışta Roland Sallai!

"Roland Sallai dış koridorda etkili işler yaptı. Ancak şüphesiz ki herkesin gözü ilk 11’de başlayan yeni transfer Noa Lang’de idi. Galatasaray'ın oyunu çok fazla genişletmediği, merkezde kalabalıklaşmayı tercih ettiği bir gündü. Sağ açık Yunus ve sol açık Lang de bu stratejiye uygun bir oyun oynadılar, daha çok iç koridorda konumlandılar.

Ben Lang ve Asprilla transferlerini birbirine benzetiyorum. İkisi de iyi günlerinde maç kazandırabilen, kötü günlerinde ortadan yok olabilen oyuncular. Top ayaklarındayken iyi iş yapabilirler, defansif sorumluluk departmanında eksik kalabilirler. Zaten ikisinin eski hocaları Conte ve Michel’in taleplerini karşılayamayıp kiralanmaları da bu yüzden.

Takımda alternatifi olmayan diğer futbolcu Roland Sallai... Adam turbo takmış gibi, bir saniye durmuyor. Takımının en çok koşan futbolcusu. Bu tempoya maçı seyredenlerin yüreği ağzına geliyor. Bu çocuğa bir şey olsa, üç maç oynamasa ne yapacağız diyorlar. Singo bir türlü gelemedi. Sağ bekte ya da stoperde bir sorun olsa, o mevkileri tamamlayacak futbolcu şu an kadroda yok." (Uğur Meleke HÜRRİYET)