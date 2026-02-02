"Gözden çıkarmadıysa mutlaka transfer lazım" Spor yazarları Galatarasay'ı değerlendirdi
02.02.2026 09:09
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekibi spor yazarları değerlendirdi.
Mutlaka transfer lazım
“Gabriel Sara son haftalarda epey istekli ve hareketli, son vuruşlarda da başarılı. Nitekim dün golünü de attı. Orta sahada Lemina ile Torreira yan yana oynayınca fazla sorun da yaşanmıyor. Ama Lemina cezası nedeniyle haftaya Rize deplasmanında oynamayacak. Juventus ile oynanacak ilk maçta da olmayacak. Bilmiyorum yönetim ne düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’ni gözden çıkarmadıysa mutlaka kalan dört günde Lemina ayarında bir orta saha oyuncusu alınması lazım. Lemina’nın olmadığı maçlarda İlkay ve Sara ile Okan hoca çok zorlanır.” (Osman Şenher MİLLİYET)
İç koridorda Lang, dışta Roland Sallai!
"Roland Sallai dış koridorda etkili işler yaptı. Ancak şüphesiz ki herkesin gözü ilk 11’de başlayan yeni transfer Noa Lang’de idi. Galatasaray'ın oyunu çok fazla genişletmediği, merkezde kalabalıklaşmayı tercih ettiği bir gündü. Sağ açık Yunus ve sol açık Lang de bu stratejiye uygun bir oyun oynadılar, daha çok iç koridorda konumlandılar.
Ben Lang ve Asprilla transferlerini birbirine benzetiyorum. İkisi de iyi günlerinde maç kazandırabilen, kötü günlerinde ortadan yok olabilen oyuncular. Top ayaklarındayken iyi iş yapabilirler, defansif sorumluluk departmanında eksik kalabilirler. Zaten ikisinin eski hocaları Conte ve Michel’in taleplerini karşılayamayıp kiralanmaları da bu yüzden.
Takımda alternatifi olmayan diğer futbolcu Roland Sallai... Adam turbo takmış gibi, bir saniye durmuyor. Takımının en çok koşan futbolcusu. Bu tempoya maçı seyredenlerin yüreği ağzına geliyor. Bu çocuğa bir şey olsa, üç maç oynamasa ne yapacağız diyorlar. Singo bir türlü gelemedi. Sağ bekte ya da stoperde bir sorun olsa, o mevkileri tamamlayacak futbolcu şu an kadroda yok." (Uğur Meleke HÜRRİYET)
Noa Lang’ın ilk sınavdaki notu 8!
"Yeni transfer Noa Lang da ilk maçında iyi oynadı, hızıyla ve dribblingleriyle dikkat çekti; Asprilla da sonradan girip katkı verdi. Noa Lang top tekniği yüksek bir oyuncu. Sürekli içeriye doğru gitti. Hızı ve dribblingleriyle rakip savunmayı zorladı. Şut tehdidi vardı; öz güveni yüksek, cesur oynadı. Zeki, tam bir kanat tipi. Savunma katkısı bile fena değildi. İkili mücadelelerde kazandığı toplar, top çalmalar… Şampiyonluk yarışında Galatasaray'a +1 değer katar.
GALATASARAY İÇİN HER ŞEY POZİTİF GİDİYOR
Okan Buruk, skoru garantiledikten sonra yaptığı oyuncu değişiklikleri ile Osimhen ve İcardi'yi birlikte oynatmasıyla yani bir teknik direktör olarak deneyebileceği her şeyi sahaya yansıttı. 4-0'lık sonuçla birlikte puan farkı maç fazlasıyla 6 oldu. Bugün Fenerbahçe zor bir maç oynayacak. Galatasaray için her şey pozitif gidiyor." (Murat Özbostan SABAH)
Gol doktoru Victor Osimhen
"Nijeryalı yıldızı izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Ne yapıyor Osimhen? Gol atıyor gol attırıyor, sahanın her yerine basıyor, rakibe pres yapıyor, rakibi baskılıyor, rakibin hatasını kovalıyor. Pozisyonlarda vazgeçmiyor, ısrarla koşuya devam edip rakipten top çalıyor. Osimhen, G.Saray adına çok büyük bir silah.
Hollandalı Noa Lang yüksek top tekniği ve mükemmel pas alışverişleri ile göz dolduracak. Sara'da yükseliş sürüyor. Brezilyalı oyuncu, G.Saray'ı bir oyun lideri gibi yönettiği gibi etkili oyununu güzel golle süsledi. Lemina'nın Rize'de ve ilk Juventus maçında oynamayacak olması büyük bir dezavantaj. G.Saray yönetimi, bugün listedeki dört orta saha oyuncusundan birini mutlaka transfer etmeli." (Levent Tüzemen SABAH)