Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu

Kariyerinde Inter - Milan, Real Madrid - Barcelona ve Manchester United - Manchester City gibi klasiklerin havasını soluyan Portekizli,, Fenerbahçe'deki ilk iki derbisinde Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybetti.



Teknik direktörlerin galibiyet planı yapacağı gecede, sonucu belirleyecek isimlerinde performansı da derbinin kaderini çizecek.