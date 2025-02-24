Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu
Heyecanla beklenen derbide gözler teknik direktörler ve golcülerde olacak. Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun 3 puan için hamleler yapacağı gecede, Osimhen-En-Nesyri düellosu yaşanacak.
DEV DERBİNİN KAHRAMANI KİM OLACAK?
Milyonların izleyeceği zirve düellosunda, Galatasaray ile Fenerbahçe ezeli rekabetteki 402. randevuyu kazanmak için sahaya çıkacak.
Teknik direktörlerin tek hedefi kazanmak.
Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun ikinci kez karşılaşacağı derbideki hamleleri merakla bekleniyor.