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Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu

Heyecanla beklenen derbide gözler teknik direktörler ve golcülerde olacak. Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun 3 puan için hamleler yapacağı gecede, Osimhen-En-Nesyri düellosu yaşanacak.

Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu - 1

DEV DERBİNİN KAHRAMANI KİM OLACAK?

Milyonların izleyeceği zirve düellosunda, Galatasaray ile Fenerbahçe ezeli rekabetteki 402. randevuyu kazanmak için sahaya çıkacak.

Teknik direktörlerin tek hedefi kazanmak.

Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun ikinci kez karşılaşacağı derbideki hamleleri merakla bekleniyor.


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Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu - 2

Sezonun ilk yarısında rakibine 3-1'lik üstünlük sağlayan Buruk, Galatasaray'daki derbi karnesiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 10 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşayan Buruk, 7 kez kazandı.

Jose Mourinho ise Türkiye'deki ilk derbi zaferinin peşinde.

Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu - 3

Kariyerinde Inter - Milan, Real Madrid - Barcelona ve Manchester United - Manchester City gibi klasiklerin havasını soluyan Portekizli,, Fenerbahçe'deki ilk iki derbisinde Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybetti.

Teknik direktörlerin galibiyet planı yapacağı gecede, sonucu belirleyecek isimlerinde performansı da derbinin kaderini çizecek.

Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu - 4

Victor Osimhen ve En-Nesyri, derbideki en büyük gol umutları olacak.

İki santrfor da dev maç öncesinde formda.


Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu - 5

Ligde gol krallığı yarışı da veren ikiliden Osimhen'in 14, En-Nesyri'nin 15 golü bulunuyor.

Osimhen gollerinin 9'unu da ceza sahası içinden atarken, 5 kez de penaltıyı gole çevirdi.


Gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde: Osimhen ile En-Nesyri'nin düellosu - 6

Sahaya çıktığı son 22 maçta 22 gol atan En-Nesyri ise ligdeki gollerinin 8'ini kafayla attı.

Sezonun ilk yarısında Türkiye'deki ilk derbilerine çıkan iki santrfor da gol sevinci yaşayamamıştı.

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