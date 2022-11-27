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Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 1

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay derbisi, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından  tatil edildi.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 2

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 3

Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 4

Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 5

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 6

Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 7

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 8
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 9
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 10
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 11
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 12
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 13
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 14
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 15
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 16
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 17
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 18
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 19
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 20
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 21
Göztepe-Altay derbisi yarıda kaldı - 22

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