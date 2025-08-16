Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sezonu Göztepe deplasmanında açıyor. Sarı-lacivertliler, Feyenoord karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazanırken ligde Göztepe karşısında mutlak üç puan hedefliyor. Göztepe - Fenerbahçe mücadelesini Yasin Kol yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak. Fenerbahçe’de Becao ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlayan sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanına moralli çıkacak. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de gözler En-Nesyri, Talisca, Jhon Duran, Archie Brown gibi yıldızlarda olacak. Göztepe ise ev sahibi avantajını kullanarak zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Jose Mourinho’nun zorlu Benfica mücadelesi öncesinde Göztepe maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.