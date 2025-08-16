NTV.COM.TR

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sezonu Göztepe deplasmanında açıyor. Sarı-lacivertliler, Feyenoord karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Ligi’nde play-off oynamaya hak kazanırken ligde Göztepe karşısında mutlak üç puan hedefliyor. Göztepe - Fenerbahçe mücadelesini Yasin Kol yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak. Fenerbahçe’de Becao ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 1

UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlayan sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanına moralli çıkacak. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de gözler En-Nesyri, Talisca, Jhon Duran, Archie Brown gibi yıldızlarda olacak. Göztepe ise ev sahibi avantajını kullanarak zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Jose Mourinho’nun zorlu Benfica mücadelesi öncesinde Göztepe maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 2

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de ilk maçında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. 16 Ağustos cumartesi günü oynanacak müsabaka saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - 4

MOURİNHO’NUN ROTASYON YAPMASI BEKLENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

